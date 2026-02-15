Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги

    Армия
    • 15 февраля, 2026
    • 15:10
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги

    В Вооруженных силах Азербайджана прошли церемонии принесения присяги новобранцами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос на плац боевых знамен, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

    Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

    Новобранцы торжественно принесли военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине.

    Церемонии завершились торжественным шествием военнослужащих перед трибунами.

    присяга военнослужащие новобранцы Минобороны Азербайджана
    Фото
    Видео
    Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib
    Ты - Король

    Лента новостей