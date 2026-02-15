İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

    Hərbi
    • 15 fevral, 2026
    • 15:05
    Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

    Azərbaycan Ordusunda gənc əsgərlərin andiçmə mərasimləri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə döyüş bayraqları sıra meydanlarına gətirildikdən sonra tədbirlər açıq elan olunub.

    Əvvəlcə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin, həmçinin Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, AzərbaycanIN Dövlət Himni səsləndirilib.

    Təntənəli surətdə hərbi andı qəbul edən gənc əsgərlər Vətənə sadiq olacaqlarına söz veriblər.

    Andiçmə mərasimləri hərbi qulluqçuların təntənəli marşlarla tribunaların önündən keçidləri ilə başa çatıb.

    Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

    andiçmə Gənc əsgərlər Müdafiə Nazirliyi
    Foto
    Video
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги

    Son xəbərlər

    15:44

    Azərbaycan atleti Türkiyədəki yarı marafon yarışında beşinci yeri tutub

    Fərdi
    15:40
    Video

    Serbiyada Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    15:34

    WUF13: Əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıb

    Xarici siyasət
    15:23

    Ukraynanın keçmiş ədliyyə nazirinin saxlanıldığı təsdiqlənib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:21

    Naxçıvanda magistraturaya qəbul imtahanında 542 bakalavr iştirak edib

    Elm və təhsil
    15:16

    Prezident İlham Əliyev Serbiyada rəsmi səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:14

    Çin Kanada və Britaniya üçün müvəqqəti vizasız rejim tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    15:05
    Foto

    Magistraturaya qəbul imtahanı keçirilib - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    15:05
    Foto
    Video

    Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti