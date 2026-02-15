Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib
Hərbi
- 15 fevral, 2026
- 15:05
Azərbaycan Ordusunda gənc əsgərlərin andiçmə mərasimləri keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə döyüş bayraqları sıra meydanlarına gətirildikdən sonra tədbirlər açıq elan olunub.
Əvvəlcə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin, həmçinin Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, AzərbaycanIN Dövlət Himni səsləndirilib.
Təntənəli surətdə hərbi andı qəbul edən gənc əsgərlər Vətənə sadiq olacaqlarına söz veriblər.
Andiçmə mərasimləri hərbi qulluqçuların təntənəli marşlarla tribunaların önündən keçidləri ilə başa çatıb.
Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib
Son xəbərlər
15:44
Azərbaycan atleti Türkiyədəki yarı marafon yarışında beşinci yeri tutubFərdi
15:40
Video
Serbiyada Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olubXarici siyasət
15:34
WUF13: Əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıbXarici siyasət
15:23
Ukraynanın keçmiş ədliyyə nazirinin saxlanıldığı təsdiqlənib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:21
Naxçıvanda magistraturaya qəbul imtahanında 542 bakalavr iştirak edibElm və təhsil
15:16
Prezident İlham Əliyev Serbiyada rəsmi səfərdədirXarici siyasət
15:14
Çin Kanada və Britaniya üçün müvəqqəti vizasız rejim tətbiq edəcəkDigər ölkələr
15:05
Foto
Magistraturaya qəbul imtahanı keçirilib - YENİLƏNİBElm və təhsil
15:05
Foto
Video