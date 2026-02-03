Azərbaycan və Serbiya arasında çoxtərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
- 03 fevral, 2026
- 23:55
Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası ilə Serbiya Respublikası Xarici İşlər Nazirlikləri arasında çoxtərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.
Nümayəndə heyətinə Azərbaycan tərəfindən xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev, Serbiya tərəfindən isə dövlət katibi Nevena Yovanoviç başçılıq ediblər.
Siyasi məsləhətləşmələr zamanı, dəyişən geosiyasi reallıqlar kontekstində hər iki ölkənin xarici siyasət prioritetləri, qarşılıqlı maraq doğuran beynəlxalq və regional proseslər, habelə əsas çağırışlar barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə həmçinin strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə malik iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat bağlantıları, iqlim dəyişmələri ilə mübarizə və digər sahələr üzrə çoxtərəfli formatlar çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub.
Aparıcı regional və qlobal tərəfdaşlarla ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafı, qlobal platformalar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində təşəbbüs və namizədliklərə qarşılıqlı dəstəyin verilməsi məsələlərinə xüsusi yer ayrılıb.
Tərəflər çoxtərəfli formatlar çərçivəsində hər iki ölkə üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyan xarici siyasət məsələlərində qarşılıqlı dəstəyin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.