Азербайджан и Сербия провели многосторонние политические консультации

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 00:04
    В Баку состоялись многосторонние политические консультации между Министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Сербия.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, сербскую - государственный секретарь Невена Йованович.

    В ходе политических консультаций состоялся подробный обмен мнениями по внешнеполитическим приоритетам обеих стран в контексте меняющихся геополитических реалий, а также по международным и региональным процессам, представляющим взаимный интерес, и ключевым вызовам.

    На встрече также обсуждалось сотрудничество между двумя странами, обладающими отношениями стратегического партнерства, в политической, экономической сферах, в области энергетической безопасности, транспортной связанности, борьбы с изменением климата и по другим направлениям в рамках многосторонних форматов.

    Особое внимание было уделено развитию двустороннего и многостороннего взаимодействия с ведущими региональными и глобальными партнерами, укреплению сотрудничества на глобальных платформах, а также вопросам взаимной поддержки инициатив и кандидатур в рамках международных организаций.

    Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки по вопросам внешней политики, имеющим принципиальное значение для обеих стран, в рамках многосторонних форматов.

