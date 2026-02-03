WSJ: İran gəmiləri Hörmüz boğazında ABŞ tankerini saxlamaq istəyib
Digər ölkələr
- 03 fevral, 2026
- 23:26
İranın altı hərbi gəmisi Omanın şimalındakı Hörmüz boğazında ABŞ tankerinə yaxınlaşaraq heyətə mühərriklərini söndürməyi və gəmi göyərtəsinə daxil olacaqları barədə əmr ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" qəzeti dəniz təhlükəsizliyi məsələləri ilə məşğul olan "Vanguard Tech" şirkətinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, kapitan bu tələblərə məhəl qoymayıb, gəmi sürətlənib və daha sonra Amerika gəmisinin mühafizəsi altına düşüb.
"Reuters" agentliyi ABŞ rəsmisinə istinadən bildirib ki, naməlum qayıqlar ABŞ bayrağı altında üzən "Stena Imperative" gəmisinə yaxınlaşıb.
Son xəbərlər
23:43
İranın Azərbaycana yaxın ərasizində zəlzələ olubRegion
23:26
WSJ: İran gəmiləri Hörmüz boğazında ABŞ tankerini saxlamaq istəyibDigər ölkələr
23:04
KİV: Qəddafinin oğlu Seyf əl-İslam Liviyanın qərbində öldürülübDigər ölkələr
23:01
Vaşinqtonda ABŞ və Kolumbiya Prezidentlərinin görüşü keçirilirDigər ölkələr
22:58
Rusiya-Ukrayna danışıqlarında Uitkoff və Kuşnerin iştirakı təsdiqlənibDigər
22:50
Ər-Riyadda Qəzza, Yəmən və Şərqi Afrikada müzakirə edilibDigər ölkələr
22:46
Ağ Ev: ABŞ və İran danışıqları PUA ilə bağlı insidentə baxmayaraq qüvvədədirDigər ölkələr
22:31
Foto
Burnu sınan futbolçu növbəti oyunlara qoruyucu maska ilə çıxacaqFutbol
22:28