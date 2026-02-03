KİV: Qəddafinin oğlu Seyf əl-İslam Liviyanın qərbində öldürülüb
Digər ölkələr
- 03 fevral, 2026
- 23:04
Liviyanın keçmiş lideri Müəmmər Qəddafinin oğlu Seyf əl-İslam ölkənin qərbdəki Əz-Zintan şəhərində öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu məlumatı "Libya al-Ahrar" telekanalı yayıb.
Əl-İslama yaxın mənbələrinin verdiyi məlumata görə, ona naməlum yaraqlılar hücum edib. Hadisənin əlavə təfərrüatları hələlik açıqlanmayıb.
2021-ci ildə Seyf əl-İslam Liviya prezidentliyinə ümumi seçkilərdə namizədliyini irəli sürmək planlarını açıqladı. Seçkilərin həmin ilin sonlarında keçirilməsi planlaşdırılırdı, lakin hələ baş tutmayıb.
2023-cü ildə BMT Baş katibinin Liviya üzrə xüsusi nümayəndəsi və BMT-nin ölkədəki dəstək missiyasının rəhbəri Əbdülay Batili Qəddafinin böyük oğlunun istəsə, prezidentliyə namizədliyini irəli sürə biləcəyini təsdiqləyib.
Son xəbərlər
23:43
İranın Azərbaycana yaxın ərasizində zəlzələ olubRegion
23:26
WSJ: İran gəmiləri Hörmüz boğazında ABŞ tankerini saxlamaq istəyibDigər ölkələr
23:04
KİV: Qəddafinin oğlu Seyf əl-İslam Liviyanın qərbində öldürülübDigər ölkələr
23:01
Vaşinqtonda ABŞ və Kolumbiya Prezidentlərinin görüşü keçirilirDigər ölkələr
22:58
Rusiya-Ukrayna danışıqlarında Uitkoff və Kuşnerin iştirakı təsdiqlənibDigər
22:50
Ər-Riyadda Qəzza, Yəmən və Şərqi Afrikada müzakirə edilibDigər ölkələr
22:46
Ağ Ev: ABŞ və İran danışıqları PUA ilə bağlı insidentə baxmayaraq qüvvədədirDigər ölkələr
22:31
Foto
Burnu sınan futbolçu növbəti oyunlara qoruyucu maska ilə çıxacaqFutbol
22:28