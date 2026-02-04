Azərbaycanda istehsal olunan pambığın ixrac səbəbi açıqlanıb
ASK
- 04 fevral, 2026
- 00:16
"Elə məhsullar var ki, yetərincə istehsal olunur, amma onları emal edəcək gücümüz yoxdur".
"Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "AzTV"yə müsahibə zamanı deyib.
"Pambığı misal çəkə bilərik, çünki pambıq istehalında rekord vurmuşuq, lakin sadəcə 30 faizi emal edilib" , - nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, pambığın 70 faizi xammal kimi ixrac olunur.
