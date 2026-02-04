İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycanda istehsal olunan pambığın ixrac səbəbi açıqlanıb

    • 04 fevral, 2026
    • 00:16
    Azərbaycanda istehsal olunan pambığın ixrac səbəbi açıqlanıb

    "Elə məhsullar var ki, yetərincə istehsal olunur, amma onları emal edəcək gücümüz yoxdur".

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "AzTV"yə müsahibə zamanı deyib.

    "Pambığı misal çəkə bilərik, çünki pambıq istehalında rekord vurmuşuq, lakin sadəcə 30 faizi emal edilib" , - nazir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, pambığın 70 faizi xammal kimi ixrac olunur.

    Məcnun Məmmədov
    Раскрыта причина экспорта хлопка, производимого в Азербайджане

