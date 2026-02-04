İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 13:21
    Joze Mourinyo norveçli futbolçunun İspaniya klubuna keçməsinə mane olub

    Portuqaliyanın "Benfika" komandasının baş məşqçisi Joze Mourinyo futbolçusu Andreas Şelderupun İspaniya təmsilçisi "Malyorka"ya transferini əngəlləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Marca" nəşri məlumat yayıb.

    21 yaşlı cinah oyunçusu La Liqa təmsilçisi üçün prioritet hədəf olub. "Malyorka" "Benfika" rəhbərliyi və norveçli oyunçu ilə razılıq da əldə edib.

    Joze Mourinyo isə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Real"a qalib gəldikləri matçda (4:2) dubl edən futbolçunun komandadan ayrılmasına razı olmayıb. Bu səbəbdən transfer alınmayıb.

    Qeyd edək ki, Andreas Şelderupun klubu ilə 2028-ci yayınadək müqaviləsi var.

