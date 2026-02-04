Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Раскрыта причина экспорта хлопка, производимого в Азербайджане

    АПК
    • 04 февраля, 2026
    • 00:44
    Раскрыта причина экспорта хлопка, производимого в Азербайджане

    Есть такие продукты, которые производятся в достаточном количестве, но у Азербайджана нет мощностей для их переработки.

    Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу AzTV заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

    "Можем привести в пример хлопок, потому что мы побили рекорд в производстве хлопка, однако перерабатывается только 30 процентов", - подчеркнул министр.

    По его словам, 70 процентов хлопка экспортируется в качестве сырья.

