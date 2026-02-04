Раскрыта причина экспорта хлопка, производимого в Азербайджане

Есть такие продукты, которые производятся в достаточном количестве, но у Азербайджана нет мощностей для их переработки.

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу AzTV заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

"Можем привести в пример хлопок, потому что мы побили рекорд в производстве хлопка, однако перерабатывается только 30 процентов", - подчеркнул министр.

По его словам, 70 процентов хлопка экспортируется в качестве сырья.