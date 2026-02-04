В Башкортостане двух подростков арестовали за теракт на железной дороге
В регионе
- 04 февраля, 2026
- 12:43
В Башкортостане два подростка обвиняются в поджоге железнодорожного оборудования вблизи станции Янаул, они арестованы решением суда.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ.
Сообщается, что следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ предъявили им обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
По данным ведомства, обвиняемые взломали и подожгли релейный шкаф на перегоне Янаул – Рабак.
Подростки признались, что некий собеседник в мессенджере предложил им за 15 тыс. рублей ($195) поджечь релейный шкаф, но денег не перечислил.
