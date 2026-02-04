Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Башкортостане двух подростков арестовали за теракт на железной дороге

    В регионе
    • 04 февраля, 2026
    • 12:43
    В Башкортостане двух подростков арестовали за теракт на железной дороге

    В Башкортостане два подростка обвиняются в поджоге железнодорожного оборудования вблизи станции Янаул, они арестованы решением суда.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ.

    Сообщается, что следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ предъявили им обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

    По данным ведомства, обвиняемые взломали и подожгли релейный шкаф на перегоне Янаул – Рабак.

    Подростки признались, что некий собеседник в мессенджере предложил им за 15 тыс. рублей ($195) поджечь релейный шкаф, но денег не перечислил.

    Башкортостан Россия подростки поджог железнодорожная дорога
    Лента новостей