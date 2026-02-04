Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Узбекистан и Азербайджан работают над созданием Совета бизнесменов

    Бизнес
    • 04 февраля, 2026
    • 12:50
    Узбекистан и Азербайджан работают над созданием Совета бизнесменов

    Узбекистан и Азербайджан ведут работу над созданием Совета бизнесменов, который позволит наладить прямое взаимодействие между предпринимателями двух стран и оперативно решать возникающие вопросы.

    Об этом заявил Report посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

    "Мы уже работаем над созданием Совета бизнесменов - своего рода делового совета, который обеспечит прямое взаимодействие между предпринимателями Азербайджана и Узбекистана. Важно, чтобы между ними была постоянная связь и возникающие вопросы решались оперативно", - отметил дипломат.

    По словам Ашрафханова, системная работа уже выстроена на всех уровнях - через Высший межгосударственный совет, межправительственную комиссию и профильные структуры. В дальнейшем, добавил он, деловой совет будет задействован по линии торгово-промышленных палат и ассоциаций предпринимателей. Это позволит создать постоянно действующие механизмы для устранения барьеров, оперативного решения возникающих вопросов и продвижения новых совместных проектов.

    Посол также подчеркнул, что узбекско-азербайджанские отношения находятся "на пике", а количество двусторонних и многосторонних мероприятий растет как в Узбекистане, так и в Азербайджане. По его словам, стороны традиционно участвуют во всех ключевых инициативах друг друга и поддерживают постоянные контакты на разных уровнях.

    Азербайджан Узбекистан Бахром Ашрафханов совет бизнесменов деловой совет
    Özbəkistan və Azərbaycan Biznesmenlər Şurasının yaradılması üzərində işləyir - EKSKLÜZİV
    Uzbekistan, Azerbaijan working on creating Business Council
