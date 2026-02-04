Узбекистан и Азербайджан работают над созданием Совета бизнесменов

Узбекистан и Азербайджан ведут работу над созданием Совета бизнесменов, который позволит наладить прямое взаимодействие между предпринимателями двух стран и оперативно решать возникающие вопросы.

Об этом заявил Report посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

"Мы уже работаем над созданием Совета бизнесменов - своего рода делового совета, который обеспечит прямое взаимодействие между предпринимателями Азербайджана и Узбекистана. Важно, чтобы между ними была постоянная связь и возникающие вопросы решались оперативно", - отметил дипломат.

По словам Ашрафханова, системная работа уже выстроена на всех уровнях - через Высший межгосударственный совет, межправительственную комиссию и профильные структуры. В дальнейшем, добавил он, деловой совет будет задействован по линии торгово-промышленных палат и ассоциаций предпринимателей. Это позволит создать постоянно действующие механизмы для устранения барьеров, оперативного решения возникающих вопросов и продвижения новых совместных проектов.

Посол также подчеркнул, что узбекско-азербайджанские отношения находятся "на пике", а количество двусторонних и многосторонних мероприятий растет как в Узбекистане, так и в Азербайджане. По его словам, стороны традиционно участвуют во всех ключевых инициативах друг друга и поддерживают постоянные контакты на разных уровнях.