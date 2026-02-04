İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Özbəkistan və Azərbaycan Biznesmenlər Şurasının yaradılması üzərində işləyir - EKSKLÜZİV

    Biznes
    • 04 fevral, 2026
    • 13:18
    Özbəkistan və Azərbaycan Biznesmenlər Şurasının yaradılması üzərində işləyir - EKSKLÜZİV

    Özbəkistan və Azərbaycan iki ölkənin sahibkarları arasında birbaşa əlaqələrin qurulmasına və məsələlərin operativ həllinə imkan verəcək Biznesmenlər Şurasının yaradılması üzərində iş aparır.

    Bu barədə "Report"a açıqlamasında Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri Bahrom Əşrəfxanov bildirib.

    "Biz artıq Biznesmenlər Şurasının - Azərbaycan və Özbəkistan sahibkarları arasında birbaşa qarşılıqlı fəaliyyəti təmin edəcək bir növ İşgüzar Şuranın yaradılması üzərində işləyirik. Onlar arasında daimi əlaqənin olması və yaranan məsələlərin operativ şəkildə həll edilməsi vacibdir", - diplomat qeyd edib.

    B.Əşrəfxanovun sözlərinə görə, artıq bütün səviyyələrdə - Ali Dövlətlərarası Şura, hökumətlərarası komissiya və müvafiq strukturlar vasitəsilə sistemli iş qurulub. O əlavə edib ki, gələcəkdə İşgüzar Şura ticarət-sənaye palataları və sahibkarlar assosiasiyaları xətti ilə işə salınacaq. Bu, maneələrin aradan qaldırılması, məsələlərin operativ həlli və yeni birgə layihələrin təşviqi üçün daimi fəaliyyət göstərən mexanizmlər yaratmağa imkan verəcək.

    Səfir, həmçinin vurğulayıb ki, Özbəkistan-Azərbaycan münasibətləri pik həddədir, həm Özbəkistanda, həm də Azərbaycanda ikitərəfli və çoxtərəfli tədbirlərin sayı artmaqdadır. Onun sözlərinə görə, tərəflər ənənəvi olaraq bir-birinin bütün əsas təşəbbüslərində iştirak edir və müxtəlif səviyyələrdə daimi əlaqələr saxlayırlar.

    Özbəkistan Azərbaycan Bahrom Əşrəfxanov Biznesmenlər Şurası
    Узбекистан и Азербайджан работают над созданием Совета бизнесменов - ЭКСКЛЮЗИВ
    Uzbekistan, Azerbaijan working on creating Business Council

    Son xəbərlər

    13:49

    Azərbaycana qarşı cinayətlər törətmiş şəxslərin ədalət məhkəməsinə çıxarılması haqqın bərpasıdır - RƏY

    Daxili siyasət
    13:49

    Çin lideri Rusiya ilə əlaqələrin inkişafına dair genişmiqyaslı plan hazırlamağı təklif edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:35

    Səfir: "Özbəkistan və Azərbaycan 10 milyard dollarlıq investisiya paketi formalaşdırır" - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:28

    Qazaxıstan Pakistana 108 milyon dollarlıq elektrikli avtobus tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    13:24

    AMB bütün əmanətlərin manatla yerləşdirilməsində maraqlı deyil

    Maliyyə
    13:21

    Joze Mourinyo norveçli futbolçunun İspaniya klubuna keçməsinə mane olub

    Futbol
    13:18

    Özbəkistan və Azərbaycan Biznesmenlər Şurasının yaradılması üzərində işləyir - EKSKLÜZİV

    Biznes
    13:12

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    13:11
    Foto

    Azərbaycanla İƏİT tərəfdaşlığının prioritet istiqamətləri müzakirə edilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti