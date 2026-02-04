В Азербайджане число уникальных вкладчиков в банках достигло 194 тыс.

В Азербайджане по состоянию на конец 2025 года число уникальных вкладчиков в банках составило порядка 194 тыс., что на 81,3% больше, чем на конец 2024 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

По его словам, в стране заметно ускорился рост срочных депозитов. Так, если в 2024 году их объем увеличился на 1,8 млрд манатов, то в 2025 году прирост составил уже 2,3 млрд манатов.

"Это свидетельствует об укреплении доверия к банковскому сектору и растущей привлекательности сектора для населения", - отметил он.

Кязымов также прокомментировал внедрение новой методологии расчета процентных ставок по застрахованным валютным вкладам в Азербайджане, разработанной по инициативе ЦБА в тесном сотрудничестве с Фондом страхования вкладов. "Наша цель заключалась в том, чтобы создать прозрачный и понятный для всех механизм. Раньше даже у меня возникал вопрос, почему ставка страхования составляет именно 12%. Теперь это закреплено в виде четкого правила, чтобы каждому было ясно: если ставка меняется, то по каким причинам", - пояснил он.