В Азербайджане предельная ставка по застрахованным вкладам сохранена на уровне 12 %

В Азербайджане утвердили новую методологию расчета процентных ставок по застрахованным валютным вкладам, сохранив их максимальный годовой уровень на прежней отметке - 12%.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд страхования вкладов, в соответствии с утвержденной методологией были проведены расчеты, отражающие ситуацию на депозитном рынке.

Согласно этим расчетам, за последние шесть месяцев 2025 года средняя рыночная процентная ставка по долгосрочным вкладам физических лиц в национальной валюте (сроком более 9 месяцев) демонстрировала тенденцию к снижению и составила 10%.

На заседании Попечительского совета Фонда, состоявшемся 28 января 2026 года, с учетом положений методологии к указанному рыночному показателю были добавлены 2 процентных пункта. В результате было принято решение не менять предельную ставку по застрахованным вкладам, сохранив ее на уровне 12% годовых.

В Фонде отметили, что в дальнейшем решения о предельной процентной ставке по застрахованным вкладам будут приниматься два раза в год на основе этой методологии.

"Соответствующая информация будет публиковаться на официальном сайте Фонда, а вкладчики - своевременно уведомляться", - заявили в Фонде.

Следующее решение по данному вопросу планируется принять в июле 2026 года.