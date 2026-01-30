Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Азербайджане предельная ставка по застрахованным вкладам сохранена на уровне 12 %

    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 11:49
    В Азербайджане предельная ставка по застрахованным вкладам сохранена на уровне 12 %

    В Азербайджане утвердили новую методологию расчета процентных ставок по застрахованным валютным вкладам, сохранив их максимальный годовой уровень на прежней отметке - 12%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд страхования вкладов, в соответствии с утвержденной методологией были проведены расчеты, отражающие ситуацию на депозитном рынке.

    Согласно этим расчетам, за последние шесть месяцев 2025 года средняя рыночная процентная ставка по долгосрочным вкладам физических лиц в национальной валюте (сроком более 9 месяцев) демонстрировала тенденцию к снижению и составила 10%.

    На заседании Попечительского совета Фонда, состоявшемся 28 января 2026 года, с учетом положений методологии к указанному рыночному показателю были добавлены 2 процентных пункта. В результате было принято решение не менять предельную ставку по застрахованным вкладам, сохранив ее на уровне 12% годовых.

    В Фонде отметили, что в дальнейшем решения о предельной процентной ставке по застрахованным вкладам будут приниматься два раза в год на основе этой методологии.

    "Соответствующая информация будет публиковаться на официальном сайте Фонда, а вкладчики - своевременно уведомляться", - заявили в Фонде.

    Следующее решение по данному вопросу планируется принять в июле 2026 года.

    Azərbaycanda qorunan əmanətlər üzrə faiz həddi 12 % səviyyəsində saxlanılıb
