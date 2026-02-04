Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Сильный ветер повалил в Баку более 30 деревьев

    Экология
    • 04 февраля, 2026
    • 12:42
    Сильный ветер повалил в Баку более 30 деревьев

    В Баку сильный ветер, продолжающийся с вечерних часов минувшего дня, повалил 37 деревьев.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Бакинском городском объединении озеленительного хозяйства.

    По данным структуры, также сломаны ветви у 23 деревьев.

    Сотрудники объединения проводят работы по уборке поваленных деревьев и сломанных веток, территория очищается и приводится в безопасное состояние.

    Напомним, по прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия сохранятся до 7 февраля.

    Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb
    Лента новостей