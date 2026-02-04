Сильный ветер повалил в Баку более 30 деревьев

В Баку сильный ветер, продолжающийся с вечерних часов минувшего дня, повалил 37 деревьев.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Бакинском городском объединении озеленительного хозяйства.

По данным структуры, также сломаны ветви у 23 деревьев.

Сотрудники объединения проводят работы по уборке поваленных деревьев и сломанных веток, территория очищается и приводится в безопасное состояние.

Напомним, по прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия сохранятся до 7 февраля.