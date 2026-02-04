Сильный ветер повалил в Баку более 30 деревьев
Экология
- 04 февраля, 2026
- 12:42
В Баку сильный ветер, продолжающийся с вечерних часов минувшего дня, повалил 37 деревьев.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Бакинском городском объединении озеленительного хозяйства.
По данным структуры, также сломаны ветви у 23 деревьев.
Сотрудники объединения проводят работы по уборке поваленных деревьев и сломанных веток, территория очищается и приводится в безопасное состояние.
Напомним, по прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия сохранятся до 7 февраля.
