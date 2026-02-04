İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb

    Ekologiya
    • 04 fevral, 2026
    • 12:16
    Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb

    Axşam saatlarından davam edən güclü külək nəticəsində saat 12.00-a olan məlumata əsasən Bakıda 37 ağac sınıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, həmçinin 23 ağacın budaqları qırılıb.

    Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları sınan ağac və qırılan budaqları götürərək ərazini təmizləyirlər.

    Xatırladaq ki, qeyri-sabit hava şəraiti fevralın 7-dək davam edəcək.

    Bakıda güclü külək Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi Bakıda hava şəraiti

    Son xəbərlər

    12:36

    Taleh Kazımov: "Son 20 ildə əhali 17 milyard dollarlıq xalis xarici valyuta alıb"

    Maliyyə
    12:36

    Lənkərandakı 5 saylı Uşaq evində 35 azyaşlı dövlət himayəsində yaşayır

    Sosial müdafiə
    12:29

    Bu gecə Bakıya qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq

    Digər
    12:23

    Taleh Kazımov: "Azərbaycan qlobal iqtisadi müharibədən kənarda qalıb"

    Maliyyə
    12:21

    Azərbaycanlı hakim Ermənistan millisinin matçında iş başında olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb

    Futbol
    12:17

    Hazırda m10-da bütün əməliyyatlar tam bərpa olunub

    Maliyyə
    12:16
    Foto

    Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb

    Ekologiya
    12:13

    İsmayıl Bəqai: ABŞ-İran danışıqlarının planı tərtib edilib

    Region
    12:12

    İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün hazır olduqlarını təsdiqləyiblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti