Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb
Ekologiya
- 04 fevral, 2026
- 12:16
Axşam saatlarından davam edən güclü külək nəticəsində saat 12.00-a olan məlumata əsasən Bakıda 37 ağac sınıb.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, həmçinin 23 ağacın budaqları qırılıb.
Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşları sınan ağac və qırılan budaqları götürərək ərazini təmizləyirlər.
Xatırladaq ki, qeyri-sabit hava şəraiti fevralın 7-dək davam edəcək.
