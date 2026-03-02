Aİ Yaxın Şərqə əlavə gəmilər göndərir
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 05:21
Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas Qırmızı dəniz, Fars körfəzi və Hind okeanında Aspides dəniz müdafiə missiyasının gücləndirildiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" nəşri məlumat yayıb.
Aİ diplomatik xidmətinin rəhbəri missiyanın qorunma ilə bağlı müraciətlərdə kəskin artımla qarşılaşdığını və dəniz təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün əlavə gəmilərlə təmin ediləcəyini aydınlaşdırıb.
Son xəbərlər
06:15
Körfəz Ərəb ölkələri İrana cavab verməyə hazırdırlar - BəyanatDigər
05:50
KİV: Kiprdəki Britaniya hərbi bazalarında təhlükəsizlik təhdidi elan edilibDigər ölkələr
05:21
Aİ Yaxın Şərqə əlavə gəmilər göndərirDigər ölkələr
04:46
Tramp: Əməliyyat başa çatana qədər daha çox itki olacaqDigər ölkələr
04:13
Neftin qiyməti son 8 ayda ilk dəfə 81 dolları keçibEnergetika
03:34
İİKK: ABŞ təyyarədaşıyan gəmisi "Abraham Linkoln" İrandan geri çəkilibRegion
03:01
İsrailin Baş Qərargah rəisi İrana qarşı əməliyyatın davam etdirilməsini təsdiqləyibDigər ölkələr
02:34
BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın 500-dən çox PUA-sı və 150 raketi məhv edilibDigər ölkələr
02:01