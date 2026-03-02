İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Aİ Yaxın Şərqə əlavə gəmilər göndərir

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 05:21
    Aİ Yaxın Şərqə əlavə gəmilər göndərir

    Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas Qırmızı dəniz, Fars körfəzi və Hind okeanında Aspides dəniz müdafiə missiyasının gücləndirildiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" nəşri məlumat yayıb.

    Aİ diplomatik xidmətinin rəhbəri missiyanın qorunma ilə bağlı müraciətlərdə kəskin artımla qarşılaşdığını və dəniz təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün əlavə gəmilərlə təmin ediləcəyini aydınlaşdırıb.

    İrana qarşı hərbi güc Avropa İttifaqı gəmi
    ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток

    Son xəbərlər

    06:15

    Körfəz Ərəb ölkələri İrana cavab verməyə hazırdırlar - Bəyanat

    Digər
    05:50

    KİV: Kiprdəki Britaniya hərbi bazalarında təhlükəsizlik təhdidi elan edilib

    Digər ölkələr
    05:21

    Aİ Yaxın Şərqə əlavə gəmilər göndərir

    Digər ölkələr
    04:46

    Tramp: Əməliyyat başa çatana qədər daha çox itki olacaq

    Digər ölkələr
    04:13

    Neftin qiyməti son 8 ayda ilk dəfə 81 dolları keçib

    Energetika
    03:34

    İİKK: ABŞ təyyarədaşıyan gəmisi "Abraham Linkoln" İrandan geri çəkilib

    Region
    03:01

    İsrailin Baş Qərargah rəisi İrana qarşı əməliyyatın davam etdirilməsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:34

    BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: İranın 500-dən çox PUA-sı və 150 ​​raketi məhv edilib

    Digər ölkələr
    02:01

    Starmer ABŞ-ın İrana hücumlar üçün Britaniya bazalarından istifadəsinə icazə verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti