    İsrailin Livana hava zərbələri nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 10:10
    İsrailin Livana endirdiyi hava zərbələri nəticəsində azı 31 nəfər ölüb.

    "Report" AP-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qurumun məlumatına görə, zərbələr nəticəsində 149 nəfər də yaralanıb.

    Qeyd olunub ki, həlak olanların təxminən üçdə ikisi Livanın cənubundadır.

    Минздрав Ливана сообщил о гибели свыше 30 человек в результате авиаударов Израиля
    Israeli air attacks on Lebanon kill at least 31, wound dozens more: Health Ministry

