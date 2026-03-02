Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минздрав Ливана сообщил о гибели свыше 30 человек в результате авиаударов Израиля

    В результате израильских авиаударов по Ливану погиб по меньшей мере 31 человек.

    Как передает Report со ссылкой на AP, об этом сообщило министерство здравоохранения Ливана.

    Ведомство сообщило, что в результате ударов также получили ранения 149 человек.

    Также отмечается, что около двух третей погибших находятся на юге Ливана.

