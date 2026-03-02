Минздрав Ливана сообщил о гибели свыше 30 человек в результате авиаударов Израиля

В результате израильских авиаударов по Ливану погиб по меньшей мере 31 человек.

Как передает Report со ссылкой на AP, об этом сообщило министерство здравоохранения Ливана.

Ведомство сообщило, что в результате ударов также получили ранения 149 человек.

Также отмечается, что около двух третей погибших находятся на юге Ливана.