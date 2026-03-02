İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Sanderlend" Daniel Ballardla müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzadıb

    Futbol
    • 02 mart, 2026
    • 10:07
    Sanderlend Daniel Ballardla müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzadıb

    İngiltərənin "Sanderlend" klubu müdafiəçi Daniel Ballard ilə yeni müqavilə imzalayıb.

    "Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, tərəflər arasında müqavilənin müddəti 2029-cu ilin yayına qədər uzadılıb.

    Sənəddə müddətin daha bir il artırılması bəndi də yer alıb.

    Qeyd edək ki, 2022-ci ilin iyunundan "Sanderlend"in formasını geyinən 26 yaşlı futbolçu bu müddət ərzində 114 oyunda 8 qol vurub.

    İngiltərə Premyer Liqası Daniel Ballard Müqavilə

    Son xəbərlər

    10:18

    Metronun "Həzi Aslanov" stansiyasının dalanında yenidənqurma işlərinin daha bir mərhələsi yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    10:17

    Şahbuzda 37 sm qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:10

    İsrailin Livana hava zərbələri nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    10:10

    Adil Kərimli Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    10:08

    Küveytdə neft emalı zavodunun ərazisinə raket qalıqları düşüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:07

    "Sanderlend" Daniel Ballardla müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzadıb

    Futbol
    10:04

    ASCO-nun "Prezident Heydər Əliyev" tankerinin əsaslı təmiri başa çatıb

    İnfrastruktur
    10:01

    Anar Əliyev Laçında vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    09:59

    "Lion" Avropanın "Top-5" liqalarında matçın ilk 5 dəqiqəsində ən çox qol vuran komanda olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti