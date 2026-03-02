"Sanderlend" Daniel Ballardla müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzadıb
Futbol
- 02 mart, 2026
- 10:07
İngiltərənin "Sanderlend" klubu müdafiəçi Daniel Ballard ilə yeni müqavilə imzalayıb.
"Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, tərəflər arasında müqavilənin müddəti 2029-cu ilin yayına qədər uzadılıb.
Sənəddə müddətin daha bir il artırılması bəndi də yer alıb.
Qeyd edək ki, 2022-ci ilin iyunundan "Sanderlend"in formasını geyinən 26 yaşlı futbolçu bu müddət ərzində 114 oyunda 8 qol vurub.
