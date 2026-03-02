İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanın yeniyetmə xizək alpinistləri Türkiyədə qızıl və gümüş medal qazanıblar

    02 mart, 2026
    • 10:21
    Azərbaycanın yeniyetmə xizək alpinistləri Türkiyədə qızıl və gümüş medal qazanıblar

    Azərbaycanın xizək alpinizmi üzrə yeniyetmə idmançıları Türkiyənin Kayseri şəhərində təşkil olunan "Türkiye Open Sprint Cup" yarışında uğurla çıxış ediblər.

    "Report" Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, fevralın 28-dən martın 1-dək keçirilən turnirdə ölkəmizi Abel İsmixanov və Nurid Şəkərəliyev təmsil ediblər.

    Yarışın nəticələrinə əsasən, 15 idmançı arasında mübarizə aparan Abel İsmixanov qızıl medala sahib olub.

    Digər təmsilçimiz Nurid Şəkərəliyev isə yarışı ikinci pillədə başa vuraraq gümüş medal qazanıb.

