İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Şahbuzda 37 santimetr qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 02 mart, 2026
    • 10:17
    Şahbuzda 37 santimetr qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Azərbaycanın əksər bölgələrdə yağıntılı hava şəraiti davam edir, bəzi yerlərdə qar yağır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin martın 2-si saat 10:00-a olan məlumatında qeyd edilib.

    Məlumata görə, qarın hündürlüyü Şahbuzda 37, Kişçayda (Şəki) 33, Əlibəydə (Zaqatala) 25, Xınalıq, Qrızda 24, Daşkəsəndə 22, Kəlbəcərdə 21, Qusar, Gədəbəydə 18, Laçın, Şahdağ, Qubadlıda 16, Sarıbaşda (Qax) 15, Şuşada 12, Xaltanda 11, Göygöl, Xankəndidə 10, Xocalı, Xızı, Lerik, Qubada 7, Füzulidə 6, İsmayıllıda 5, Tərtər, Oğuz, Qəbələdə 4, Qobustanda 1 santimetrdir.

    Düşən yağıntının miqdarı Lənkəranda 12, Astarada 11, Tovuzda 10, Gəncədə 8, Ağstafa, Balakən, Bərdə, Mingəçevir, Naftalan, Goranboy, Şəmkir, Göyçay, Ağdam, Naxçıvan, Yevlax, Şamaxı, Zərdab, Ceyrançöl, Culfada 5 mm-dir.

    Daşkəsən, Göygöl, Gəncə, Qax, Şəki, Qusar, Xaltan, Lerik, Naftalan, Şəmkir, Balakən, Göyçay, Şamaxıda duman müşahidə olunur, görünüş 500 metrədək məhdudlaşır.

    Azərbaycanda faktiki hava mart havası

    Son xəbərlər

    10:55

    Azərbaycan – Şimali Makedoniya matçının hakim təyinatları məlum olub

    Futbol
    10:54

    Ukrayna Ordusu Novorossiyskə zərbə endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycan millisi "Muhamet Malo" beynəlxalq turnirində 2 qızıl və 3 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    10:52

    İsrail Səhiyyə Nazirliyi: İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    10:47
    Foto

    Azərbaycan UNESCAP-ın təşkil etdiyi forumda təmsil olunub

    Biznes
    10:40
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionda ilk dəfə irihəcmli ingilis dili olimpiadası keçirilir

    Elm və təhsil
    10:39

    Sloveniyalı mütəxəssis Bakıda Azərbaycanın idman infrastrukturunu yüksək qiymətləndirib

    Fərdi
    10:38
    Foto

    İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub

    Daxili siyasət
    10:38

    Əfqanıstan Pakistandakı hərbi bazalara zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti