İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Böyük Britaniya Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 14:40
    Böyük Britaniya Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Böyük Britaniya Dunkan Normanı Azərbaycana yeni səfir təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, Norman Britaniyanın Bakıdakı diplomatik missiyasının rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib.

    "Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı növbəti səfiri təyin olunmaqdan şərəf duyuram! Böyük Britaniya-Azərbaycan tərəfdaşlığını dərinləşdirmək məqsədilə ikitərəfli münasibətlərimizin əsasları üzərində irəliləməyi və ortaq prioritetlərimiz üzrə mühüm işi davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirəm", - yeni təyin olunmuş səfir "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Qeyd edək ki, Dunkan Norman səfir vəzifəsində Ferqus Auldu əvəz edəcək.

    Norman öz vəzifəsinin icrasına 2026-cı ilin mayında başlayacaq.

    Norman 1990-cı ildən diplomatik xidmətdə çalışır. O, dünyanın müxtəlif yerlərində Böyük Britaniyanın diplomatik missiyalarında müxtəlif vəzifələr tutub. Xüsusilə, 1998-2000-ci illərdə Ermənistanda missiya rəhbərinin müavini, 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər isə Böyük Britaniyanın Albaniyadakı səfiri olub.

    Böyük Britaniya Azərbaycan Ferqus Auld Dunkan Norman
    Великобритания назначила нового посла в Азербайджан
    UK appoints new ambassador to Azerbaijan

    Son xəbərlər

    15:38

    İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Energetika
    15:38

    Ceyhun Bayramov bəhreynli həmkarı ilə hərbi eskalasiyanın mümkün nəticələri barədə fikir mübadiləsi aparıb

    Xarici siyasət
    15:33

    Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    15:32

    Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

    Maliyyə
    15:31

    Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    15:31

    Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"

    Futbol
    15:29

    Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölüb

    Digər ölkələr
    15:27

    İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

    Energetika
    15:27

    Pezeşkian İranın yeni müdafiə nazirini təyin edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti