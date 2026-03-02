Великобритания назначила нового посла в Азербайджан
- 02 марта, 2026
- 14:36
Великобритания назначила Дункана Нормана новым послом в Азербайджан.
Как сообщает Report, о своем назначении Норман написал в соцсети Х.
"С гордостью принимаю назначение новым послом Великобритании в Азербайджане. С нетерпением жду возможности развивать двусторонние отношения Великобритании с Азербайджаном и продолжать важную работу над нашими общими приоритетами для углубления нашего партнерства", - отметил он.
Норман приступит к исполнению своих обязанностей в мае 2026 года.
Отметим, что Дункан Норман на должности посла сменит Фергюса Олда.
Норман работает на дипломатической службе с 1990 года. Он занимал различные должности в британских дипломатических миссиях по всему миру. В частности, в 1998-2000 годах был заместителем главы миссии в Армении, а с 2016 по 2021 год - послом Великобритании в Албании.
🇬🇧-nın 🇦🇿-dakı növbəti səfiri təyin olunmaqdan şərəf duyuram!— Duncan Norman (@DNormanFCDO) March 2, 2026
🇬🇧-🇦🇿 tərəfdaşlığını dərinləşdirmək məqsədilə ikitərəfli münasibətlərimizin əsasları üzərində irəliləməyi və ortaq prioritetlərimiz üzrə mühüm işi davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirəm 🤝https://t.co/CpgkH2AHhg