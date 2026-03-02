Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 14:36
    Великобритания назначила нового посла в Азербайджан

    Великобритания назначила Дункана Нормана новым послом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, о своем назначении Норман написал в соцсети Х.

    "С гордостью принимаю назначение новым послом Великобритании в Азербайджане. С нетерпением жду возможности развивать двусторонние отношения Великобритании с Азербайджаном и продолжать важную работу над нашими общими приоритетами для углубления нашего партнерства", - отметил он.

    Норман приступит к исполнению своих обязанностей в мае 2026 года.

    Отметим, что Дункан Норман на должности посла сменит Фергюса Олда.

    Норман работает на дипломатической службе с 1990 года. Он занимал различные должности в британских дипломатических миссиях по всему миру. В частности, в 1998-2000 годах был заместителем главы миссии в Армении, а с 2016 по 2021 год - послом Великобритании в Албании.

    Дункан Норман посол Великобритания Азербайджан Фергюс Олд
