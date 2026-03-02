Bəhreyndə gəmiyə atılan mərmilər yanğına səbəb olub
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 14:52
Birləşmiş Krallığın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi (UKMTO) Bəhreyn limanında iki naməlum mərminin gəmiyə dəydiyini bildirib.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə UKMTO-nun veb-saytında deyilir.
Nəticədə gəminin göyərtəsində yanğın baş verib.
"Yanğın söndürülüb, gəmi limandadır. Ekipajın bütün üzvlərinin həyatı üçün təhlükə yoxdur, onlar gəmidən təxliyə ediliblər", - məlumatda deyilir.
