    Bəhreyndə gəmiyə atılan mərmilər yanğına səbəb olub

    • 02 mart, 2026
    • 14:52
    Bəhreyndə gəmiyə atılan mərmilər yanğına səbəb olub

    Birləşmiş Krallığın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi (UKMTO) Bəhreyn limanında iki naməlum mərminin gəmiyə dəydiyini bildirib.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə UKMTO-nun veb-saytında deyilir.

    Nəticədə gəminin göyərtəsində yanğın baş verib.

    "Yanğın söndürülüb, gəmi limandadır. Ekipajın bütün üzvlərinin həyatı üçün təhlükə yoxdur, onlar gəmidən təxliyə ediliblər", - məlumatda deyilir.

    İrana hərbi zərbələr Bəhreyn gəmi
    В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту судна
    Ship catches fire in Bahrain after airstrike

