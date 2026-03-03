İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Uitkoff ABŞ və İran arasında nüvə danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 08:08
    Uitkoff ABŞ və İran arasında nüvə danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlayıb

    ABŞ hərbi əməliyyat başlamazdan əvvəl İranla aparılan danışıqlar zamanı ona pulsuz nüvə yanacağı təchizatı müqabilində uranın zənginləşdirilməsindən 10 il müddətinə imtina etməyi təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Biz onlarla [uranın] hər hansı zənginləşdirilməsindən 10 il müddətinə imtina edilməsini müzakirə etdik və yanacağın haqqını ödəyəcəyimizi dedik. Onlar imtina etdilər", - Uitkoff deyib.

    Uitkoffun sözlərinə görə, İranın danışıqlar qrupu səsləndirdikləri mövqenin sövdələşmənin bağlanması üçün "başlanğıc nöqtəsi" olacağını bəyan ediblər.

    "İran nümayəndələri bizə sahib olduqları bütün nüvə yanacağını zənginləşdirmək üçün ayrılmaz hüquqlarının olduğunu söylədilər. Onlar danışıqlarına məhz bununla başladılar. Biz cavab verdik: "[ABŞ] prezident hesab edir ki, sizi dayandırmaq üçün bizim ayrılmaz hüququmuz var", - Uitkoff dəqiqləşdirib.

    O həmçinin əlavə edib ki, İran komandası ilə ikinci görüşdən sonra Vaşinqton və Tehranın saziş bağlaya bilməyəcəyi bəlli olub.

    "Biz onlarla ədalətli saziş bağlamağa çalışdıq. İkinci görüşün sonuna yaxın bunun mümkünsüzlüyü tamamilə aydın oldu. Lakin biz onlara daha bir şans vermək üçün üçüncü görüşə gəldik", - Uitkoff fikrini tamamlayıb.

    Stiv Uitkoff İran ABŞ nüvə danışıqları
    Уиткофф раскрыл детали переговоров по ядерной программе Ирана

    Son xəbərlər

    08:20
    Foto

    Bakıda doqquz istiqamət üzrə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:08

    Uitkoff ABŞ və İran arasında nüvə danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    07:42

    Vens ABŞ-nin yeni uzunmüddətli münaqişəyə qoşulmaq niyyətində olmadığını deyib

    Digər ölkələr
    07:21

    Nevada ştatındakı gizli ABŞ bazasının yaxınlığında zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    06:44

    Boliviyada təyyarə qəzasında ölənlərin sayı 24-ə yüksəlib

    Digər ölkələr
    06:28

    HRANA: ABŞ və İsrailin İrana hücumlarında ölənlərin sayı 700-ü ötüb

    Region
    05:58

    Tramp ABŞ-nin Ər-Riyaddakı səfirliyinə hücuma cavab veriləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    05:26

    Senator İran tərəfindən ABŞ-yə qarşı təhdidin olmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    04:39

    "Reuters": Ər-Riyadda ABŞ səfirliyində partlayışdan sonra yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti