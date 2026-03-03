Уиткофф раскрыл детали переговоров по ядерной программе Ирана

США до начала военной операции в ходе переговоров с Ираном предлагали ему на 10 лет отказаться от обогащения урана в обмен на поставки бесплатного ядерного топлива.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Мы обсуждали с ними отказ от какого-либо обогащения [урана] на 10 лет и сказали, что мы заплатим за топливо. Они отказались", - сказал он.

По словам Уиткоффа, иранские переговорщики дали понять, что озвученная ими позиция "будет отправной точкой" для заключения сделки.

"Иранские переговорщики сказали нам, что у них есть неотъемлемое право на обогащение всего ядерного топлива, которое у них есть. С этого они начали свои переговоры. Мы ответили: "президент [США] полагает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас", - уточнил Уиткофф.

Он также добавил, что уже после второй встречи с иранской командой стало понятно, что Вашингтону и Тегерану не удастся заключить сделку.

"Мы попытались заключить с ними справедливую сделку. К концу второй встречи стало предельно ясно, что это невозможно. Но мы прибыли на третью встречу, чтобы дать им еще одну попытку", - заключил Уиткофф.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что единственная цель американского лидера Дональда Трампа - добиться того, чтобы Иран "никогда не смог обладать ядерным оружием".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.