В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту судна

    Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщает, что в порту Бахрейна два неизвестных снаряда поразили судно.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится на веб-сайте UKMTO.

    Удар снарядов вызвал пожар на борту судна.

    "Пожар потушен, судно остается в порту. Все члены экипажа в безопасности и эвакуировались с судна", - говорится в сообщении.

