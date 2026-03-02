В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту судна
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 14:40
Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщает, что в порту Бахрейна два неизвестных снаряда поразили судно.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится на веб-сайте UKMTO.
Удар снарядов вызвал пожар на борту судна.
"Пожар потушен, судно остается в порту. Все члены экипажа в безопасности и эвакуировались с судна", - говорится в сообщении.
Последние новости
15:03
В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов ИранаДругие страны
14:52
Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"Энергетика
14:52
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
14:51
ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"Другие страны
14:49
МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территорииДругие страны
14:49
Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
14:45
Британия подняла самолеты после тревоги на базе АкротириДругие страны
14:40
В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту суднаДругие страны
14:36