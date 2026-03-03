İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Vens ABŞ-nin yeni uzunmüddətli münaqişəyə qoşulmaq niyyətində olmadığını deyib

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 07:42
    Vens ABŞ-nin yeni uzunmüddətli münaqişəyə qoşulmaq niyyətində olmadığını deyib

    Birləşmiş Ştatlar illərlə uzanacaq münaqişəyə cəlb olunmaq niyyətində deyil.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Trampın yeganə məqsədi İranın heç vaxt nüvə silahına sahib ola bilməməsinə nail olmaqdır.

    "Prezident sadəcə özünün ikinci müddətinin ilk üç-dörd ili ərzində ölkəni İranın nüvə silahından qorumaq deyil, İranın heç vaxt nüvə silahına sahib ola bilməyəcəyinə əmin olmaq istəyir", - Vens qeyd edib.

    O əlavə edib ki, söhbət uzunmüddətli hərbi əməliyyatdan getmir.

    "Donald Tramp heç bir halda ölkənin çoxillik münaqişəyə girməsinə icazə verməyəcək... Biz İraq və Əfqanıstanda yaşadığımız problemlərə sürüklənmək niyyətində deyilik", - ABŞ-nin vitse-prezidenti vurğulayıb.

    Vensin sözlərinə görə, İranın nüvə obyektləri təkcə uranın dinc məqsədlərlə zənginləşdirilməsi üçün deyil, həm də nüvə silahının hazırlanması üçün tikilib.

    ABŞ İran Cey Di Vens
