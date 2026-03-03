Вэнс заявил, что США не собираются ввязываться в новый многолетний конфликт

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Соединенные Штаты не собираются ввязываться в конфликт, который затянется на годы.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    По его словам, единственная цель американского президента Дональда Трампа - добиться того, чтобы Иран "никогда не смог обладать ядерным оружием".

    "Президент хочет не просто защитить страну от иранского ядерного оружия в течение первых трех-четырех лет своего второго срока - он хочет убедиться, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием", - отметил Вэнс.

    Он добавил, что речь не идет о долгосрочной военной кампании.

    "Дональд Трамп ни в коем случае не позволит стране ввязаться в многолетний конфликт… мы не собираемся втягиваться в проблемы, которые у нас были с Ираком и Афганистаном", - подчеркнул вице-президент США.

    По словам Вэнса, иранские ядерные объекты построены не только для обогащения урана в мирных целях, но и для разработки ядерного оружия.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали военные базы США, расположенные в ряде ближневосточных государств. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство. В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля на рабочем месте в своей резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

