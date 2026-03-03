İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 03 mart, 2026
    • 08:54
    Tbilisidə bank binasında güclü yanğın baş verib

    Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə "Liberty Bank"ın binasında güclü yanğın baş verib.

    "Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yanğın lift şaxtasında başlayıb. Hadisə yerinə gələn yanğınsöndürənlər alovun qarşısını alıblar, xəsarət alan yoxdur.

    "Liberty Bank"ın baş direktoru Beka Qoqiçaişvilinin sözlərinə görə, yanğın ofis otaqlarına zərər vurmayıb.

