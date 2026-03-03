В Тбилиси произошел сильный пожар в здании банка
В регионе
- 03 марта, 2026
- 08:46
В грузинской столице Тбилиси возник сильный пожар в здании Liberty Bank.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Общественный вещатель Грузии.
Согласно информации, пожар вспыхнул в шахте лифта, возгорание было ликвидировано прибывшими на место происшествия пожарными, пострадавших нет.
По словам генерального директора Liberty Bank Беки Гогичаишвили, пожар не затронул офисные помещения.
