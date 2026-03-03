Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Тбилиси произошел сильный пожар в здании банка

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 08:46
    В Тбилиси произошел сильный пожар в здании банка

    В грузинской столице Тбилиси возник сильный пожар в здании Liberty Bank.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Общественный вещатель Грузии.

    Согласно информации, пожар вспыхнул в шахте лифта, возгорание было ликвидировано прибывшими на место происшествия пожарными, пострадавших нет.

    По словам генерального директора Liberty Bank Беки Гогичаишвили, пожар не затронул офисные помещения.

    пожар Тбилиси
    Видео
    Tbilisidə bank binasında güclü yanğın baş verib

