Армения и Великобритания согласовали программу оборонного сотрудничества на 2026-2027гг

Министерства обороны Армении и Великобритании подписали программу оборонного сотрудничества на 2026-2027 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянское ведомство, документ был подписан по итогам двусторонних консультаций в Лондоне.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, сотрудничество в сфере обороны, а также перспективы развития двусторонних отношений.

Участники встречи отметили высокий потенциал сотрудничества в новых сферах и договорились о реализации совместных инициатив.