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    Армения и Великобритания согласовали программу оборонного сотрудничества на 2026-2027гг

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 10:50
    Армения и Великобритания согласовали программу оборонного сотрудничества на 2026-2027гг

    Министерства обороны Армении и Великобритании подписали программу оборонного сотрудничества на 2026-2027 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянское ведомство, документ был подписан по итогам двусторонних консультаций в Лондоне.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, сотрудничество в сфере обороны, а также перспективы развития двусторонних отношений.

    Участники встречи отметили высокий потенциал сотрудничества в новых сферах и договорились о реализации совместных инициатив.

    Оборонное соглашение Армения Великобритания
    Ermənistan və Britaniya 2026-2027-ci illər üçün müdafiə əməkdaşlığı proqramını razılaşdırıb
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