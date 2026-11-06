Армения и Великобритания согласовали программу оборонного сотрудничества на 2026-2027гг
В регионе
- 06 ноября, 2026
- 10:50
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Министерства обороны Армении и Великобритании подписали программу оборонного сотрудничества на 2026-2027 годы.
Как сообщает Report со ссылкой на армянское ведомство, документ был подписан по итогам двусторонних консультаций в Лондоне.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, сотрудничество в сфере обороны, а также перспективы развития двусторонних отношений.
Участники встречи отметили высокий потенциал сотрудничества в новых сферах и договорились о реализации совместных инициатив.
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