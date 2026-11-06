İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Ermənistan və Britaniya 2026-2027-ci illər üçün müdafiə əməkdaşlığı proqramını razılaşdırıb

    Region
    • 06 noyabr, 2026
    • 10:55
    Ermənistan və Britaniya 2026-2027-ci illər üçün müdafiə əməkdaşlığı proqramını razılaşdırıb

    Ermənistan və Böyük Britaniyanın Müdafiə nazirlikləri arasında 2026-2027-ci illər üçün müdafiə əməkdaşlığı proqramı imzalanıb.

    "Report" Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, sənəd Londonda keçirilən ikitərəfli məsləhətləşmələrin yekunlarına əsasən imzalanıb.

    Görüşdə tərəflər regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini, müdafiə sahəsində əməkdaşlığı, eləcə də ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Görüş iştirakçıları yeni sahələrdə əməkdaşlığın yüksək potensialını qeyd edib və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər.

    Ermənistan Böyük Britaniya
    Армения и Великобритания согласовали программу оборонного сотрудничества на 2026-2027гг
    Armenia, UK agree on defense cooperation program for 2026-2027
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti