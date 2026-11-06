Ermənistan və Britaniya 2026-2027-ci illər üçün müdafiə əməkdaşlığı proqramını razılaşdırıb
Region
- 06 noyabr, 2026
- 10:55
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ermənistan və Böyük Britaniyanın Müdafiə nazirlikləri arasında 2026-2027-ci illər üçün müdafiə əməkdaşlığı proqramı imzalanıb.
"Report" Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, sənəd Londonda keçirilən ikitərəfli məsləhətləşmələrin yekunlarına əsasən imzalanıb.
Görüşdə tərəflər regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini, müdafiə sahəsində əməkdaşlığı, eləcə də ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.
Görüş iştirakçıları yeni sahələrdə əməkdaşlığın yüksək potensialını qeyd edib və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər.
Армения и Великобритания согласовали программу оборонного сотрудничества на 2026-2027гг
Armenia, UK agree on defense cooperation program for 2026-2027
Son xəbərlər
08:04
Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmirDigər ölkələr
07:35
Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilibDigər ölkələr
07:08
Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıbDigər ölkələr
06:34
Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
05:58
ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildiribDigər ölkələr
05:13
Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıbXarici siyasət
04:49
"Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurubRegion
04:35
NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıbDigər ölkələr
04:11
Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıbDigər ölkələr