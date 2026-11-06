В Германии перевернулся грузовик с азотной кислотой, водитель госпитализирован

В городе Крефельде (Германия) перевернулся грузовик, в результате чего разлилась азотная кислота.

Как передает Report со ссылкой на германские медиа, водитель госпитализирован.

Власти предупреждают о значительных рисках для здоровья, поскольку авария привела к утечке высокотоксичного и летучего груза. В связи с инциентом школы и детские сады остаются частично закрытыми, также нарушено железнодорожное сообщение. Жителям рекомендуется закрыть окна и двери, а также выключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Около 150 сотрудников экстренных служб работают над устранением утечки и откачкой азотной кислоты из грузовика. На месте происшествия также находятся специализированные группы по работе с опасными материалами. По данным пожарной службы, место аварии оцеплено в радиусе 1000 метров.