Посол: Китай поддерживает продолжение председательства Азербайджана в СВМДА

Китай поддерживает продолжение председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на период 2026-2028 годов.

Как сообщает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила сегодня на брифинге.

Посол также подчеркнула, что Пекин поддерживает вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

"Китайская сторона признательна Азербайджану за долгосрочную и твердую поддержку по вопросам, затрагивающим коренные интересы Китая. КНР намерена и впредь поддерживать Азербайджан в вопросах защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также выбора собственного пути развития, отвечающего национальным особенностям страны. Китай и Азербайджан, будучи государствами Глобального Юга, эффективно взаимодействуют в многосторонних форматах, включая ООН, совместно отстаивают подлинную многосторонность и международную справедливость", - сказала она.