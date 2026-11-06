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    Посол: Китай поддерживает продолжение председательства Азербайджана в СВМДА

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 10:48
    Посол: Китай поддерживает продолжение председательства Азербайджана в СВМДА

    Китай поддерживает продолжение председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на период 2026-2028 годов.

    Как сообщает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила сегодня на брифинге.

    Посол также подчеркнула, что Пекин поддерживает вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    "Китайская сторона признательна Азербайджану за долгосрочную и твердую поддержку по вопросам, затрагивающим коренные интересы Китая. КНР намерена и впредь поддерживать Азербайджан в вопросах защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также выбора собственного пути развития, отвечающего национальным особенностям страны. Китай и Азербайджан, будучи государствами Глобального Юга, эффективно взаимодействуют в многосторонних форматах, включая ООН, совместно отстаивают подлинную многосторонность и международную справедливость", - сказала она.

    Лу Мэй Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Азербайджано-китайские отношения
    Səfir: Çin Azərbaycanın AQEM-də sədrliyinin davam etdirilməsini dəstəkləyir
    Ambassador: China supports continuation of Azerbaijan's chairmanship in CICA
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