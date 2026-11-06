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    Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг $3,46 млрд

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 10:55
    Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг $3,46 млрд

    Товарооборот между Китаем и Азербайджаном за январь-сентябрь 2026 года достиг $3,46 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге.

    По ее словам, это рекордный показатель для отчетного периода.

    Она подчеркнула, что Китай остается крупнейшим поставщиком продукции в Азербайджан.

    "Сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" продолжает расширяться и приобретать конкретные формы. По ряду ключевых совместных проектов уже достигнуты положительные результаты.

    Успешно завершено строительство крупнейшего на Южном Кавказе ветропарка, возведенного китайской компанией. Построенная китайской компанией в Азербайджане Солнечная электростанция "Гобустан" мощностью 100 МВт подключена к единой энергосистеме страны.

    Контейнерные поезда, следующие из Китая в Европу по Транскаспийскому маршруту, обеспечивают значительный грузопоток по Среднему коридору, способствуя поддержанию стабильности глобальных производственных и логистических цепочек", - сказала посол.

    По ее словам, в 2026 году число контейнерных поездов Китай-Европа, следующих через Азербайджан по Транскаспийскому маршруту, также достигнет рекордного уровня.

    Лу Мэй Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Азербайджано-китайские отношения
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