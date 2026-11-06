Лу Мэй: Отношения Азербайджана и Китая динамично развиваются

С начала 2026 года между Азербайджаном и Китаем сохраняется высокая интенсивность контактов на высшем уровне.

Как сообщает Report, об этом сегодня на брифинге заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

Она отметила, что спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, вице-премьер Шахин Мустафаев, глава МИД Джейхун Байрамов и другие высокопоставленные азербайджанские представители совершили визиты в Китай, в рамках которых состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам выполнения договоренностей, достигнутых лидерами двух стран.

"В мае специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин посетил Азербайджан для участия в Саммите лидеров WUF13 и встретился с президентом Ильхамом Алиевым. Недавно глава МИД Ван И принял участие в VII саммите СВМДА и обсудил с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым перспективы углубления китайско-азербайджанских отношений и практического взаимодействия", - сказала она.

Дипломат добавила, что в сентябре генеральный прокурор Высшей народной прокуратуры Китая Ин Юн и заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Хайсин посетили Азербайджан, что "придало новый импульс развитию судебного сотрудничества и межпартийных связей".

Лу Мэй подчеркнула, что в текущем году под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-азербайджанские отношения динамично развиваются и обладают значительным потенциалом.

"Ведомства и профильные структуры обеих стран поддерживают тесную координацию в целях реализации важных договоренностей, достигнутых главами государств, что способствует дальнейшему укреплению двусторонних связей и достижению новых результатов", - добавила посол.