İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Lu Mey: Azərbaycan və Çinin münasibətləri dinamik inkişaf edir

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 10:55
    Lu Mey: Azərbaycan və Çinin münasibətləri dinamik inkişaf edir

    Bu ilin əvvəlindən Azərbaycan və Çin arasında ali səviyyəli təmasların yüksək intensivliyi qorunub saxlanılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bu gün brifinqdə Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey bildirib.

    O qeyd edib ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev, XİN rəhbəri Ceyhun Bayramov və digər yüksək vəzifəli Azərbaycan nümayəndələri Çinə səfərlər ediblər, bu səfərlər çərçivəsində iki ölkə liderləri tərəfindən əldə olunmuş razılaşmaların icrası məsələlərinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

    "May ayında Çin Sədri Si Cinpinin xüsusi nümayəndəsi, Çin Dövlət Şurası Baş nazirinin müavini Çjan Qotsin WUF13 Liderlər Sammitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edib. O, Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Bu yaxınlarda XİN rəhbəri Van İ AQEM-in VII sammitində iştirak edib və Prezident İlham Əliyev, xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Çin-Azərbaycan münasibətlərinin və praktiki qarşılıqlı fəaliyyətin dərinləşdirilməsi üzrə perspektivləri müzakirə edib", - o bildirib.

    Diplomat əlavə edib ki, sentyabr ayında Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin (ÇKP MK) üzvü, Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Lyu Haysin Azərbaycana səfər ediblər, bu da məhkəmə əməkdaşlığının və partiyalararası əlaqələrin inkişafına yeni təkan verib.

    Lu Mey vurğulayıb ki, cari ildə iki dövlət liderlərinin strateji rəhbərliyi altında Çin-Azərbaycan münasibətləri dinamik şəkildə inkişaf edir və əhəmiyyətli potensiala malikdir: "Hər iki ölkənin idarələri və müvafiq qurumları dövlət başçıları tərəfindən əldə edilmiş mühüm razılaşmaların icrası məqsədilə sıx koordinasiya saxlayırlar ki, bu da ikitərəfli əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə və yeni nəticələrin əldə olunmasına kömək edir".

    Ceyhun Bayramov Lu Mey Sahibə Qafarova Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Milli Məclis
    Лу Мэй: Отношения Азербайджана и Китая динамично развиваются
    China and Azerbaijan maintain frequent high-level contacts, ambassador says
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:41
    Portuqaliya millisinin məşqçisi Ronaldunun komandadan gedişini şərh edib
    Futbol
    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti