В Верховном суде Азербайджана разъяснили порядок подачи жалоб на клевету в соцсетях

В Азербайджане разъяснен порядок защиты прав лиц, столкнувшихся с клеветой и оскорблениями в социальных сетях и других интернет-ресурсах, правила обращения в суд и требования к представлению доказательств.

Как сообщает Report со ссылкой на Верховный суд Азербайджана, жалобы на клевету и оскорбления в порядке частного обвинения должны подаваться в письменной форме в соответствующий суд первой инстанции.

По общему правилу такие жалобы рассматриваются судом по месту совершения преступления. Например, если известно, где именно во время публичного выступления прозвучали оскорбительные высказывания, жалобу следует направить в суд, уполномоченный рассматривать дела на этой территории.

Вместе с тем для определения подсудности дел о клевете и оскорблениях, распространенных в медиа и интернет-ресурсах, предусмотрены особые правила. Если юридический адрес медиа или интернет-ресурса неизвестен либо он зарегистрирован за рубежом, жалоба подается в суд по последнему месту жительства распространителя информации в Азербайджане.

Например, в случае публикации клеветы в Facebook обращаться следует в суд по адресу регистрации автора публикации, независимо от того, где именно она была размещена.

В первую очередь необходимо сохранить источник и содержание спорной публикации: ссылку на нее, название аккаунта или канала, дату размещения, текст и видеоматериалы. Если спорные выражения содержатся в видеозаписи, необходимо определить соответствующий фрагмент, сохранив при этом общий контекст высказывания.

При представлении скриншотов важно указывать, когда и из какого аккаунта они были сделаны, поскольку суд проверяет источник, подлинность доказательств и их связь с конкретным лицом. В жалобе должны быть указаны имя, фамилия, отчество, год рождения, место жительства и род занятий заявителя, а также суть деяния, ставшего основанием для обращения, место, время и обстоятельства его совершения. При наличии причиненного ущерба необходимо указать и сведения о нем.

Кроме того, в жалобе должны содержаться анкетные данные и место жительства лица, в отношении которого она подается, сведения, подтверждающие, что деяние совершено именно этим лицом, а также данные о свидетелях и другие доказательства. В жалобе важно точно указать конкретные выражения, которые заявитель считает клеветой или оскорблением. Также в документе должны быть изложены просьба о привлечении лица к уголовной ответственности, место и дата его составления, а также подпись заявителя.