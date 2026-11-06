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    NETTY2026 объявил прием заявок

    Медиа
    • 06 ноября, 2026
    • 10:55
    NETTY2026 объявил прием заявок

    Открыт прием заявок на 21-ю Национальную Интернет-Премию Азербайджана NETTY2026.

    Как сообщает Report, представить сайты, приложения и проекты в социальных сетях можно до 23 ноября на сайте www.netty.az.

    NETTY знакомит аудиторию с идеями и командами, стоящими за цифровыми проектами, привлекает внимание к полезным инициативам и отмечает работы, которые вносят вклад в цифровое развитие Азербайджана. К участию приглашаются как известные платформы, так и новые проекты.

    К участию принимаются цифровые проекты, связанные с Азербайджаном и соответствующие правилам конкурса. Подать заявку могут организации, команды и независимые авторы. Каждый проект регистрируется в одной номинации, соответствующей его основному назначению. Сайты, приложения и проекты в социальных сетях оцениваются отдельно.

    Регистрация для участников NETTY2026 бесплатная. Регистрационный взнос покрывает партнер конкурса MSolution | Chewick.

    Семь основных номинаций

    * Электронное государство и цифровизация

    * Цифровая экономика, бизнес и финтех

    * Технологические инновации и искусственный интеллект

    * Наука, образование и цифровая грамотность

    * Медиа, культура и цифровой контент

    * Здравоохранение, спорт, образ жизни и туризм

    * Общество, инклюзивность и устойчивое развитие

    Прием заявок проходит со 2 по 23 ноября 2026 года. С 24 ноября по 4 декабря состоится голосование Экспертного совета и интернет-пользователей. Экспертный совет определит по три номинанта в каждой категории основных номинаций, а интернет-пользователи - трех номинантов в отдельной номинации "Выбор Виртуального жюри".

    С 5 по 15 декабря Академия NETTY выберет победителей из числа номинантов. Проекты оцениваются по трём основным критериям: идея, содержание и исполнение.

    Официальное объявление победителей и церемония награждения запланированы на период с 16 по 18 декабря. Номинанты получают дипломы, победители - награду NETTY.

    Официальные партнеры: AZINTELECOM, Bolt for Business

    Партнёры: MSolution | Chewick, Ultra, SmartHost, Savalan, Renley, Online.az.

    Информационные партнёры: информационное агентство Report, InfoCity, Technote.az, газета "Каспий", Oxu.az, Baku.ws, Baku.TV, Media.az, Объединение фотографов Азербайджана, AutoLife.az, Sapunov Online, Banks.az.

    Заявка на участие и подробная информация: https://www.netty.az/az/registration

    Сотрудничество и дополнительные вопросы: info@netty.az

    NETTY2026 объявил прием заявок
    NETTY2026 объявил прием заявок
    NETTY2026 объявил прием заявок
    NETTY2026 объявил прием заявок

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    NETTY 2026 ərizə qəbulu elan edilib
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    NETTY2026 объявил прием заявок
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