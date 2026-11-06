NETTY2026 объявил прием заявок

Открыт прием заявок на 21-ю Национальную Интернет-Премию Азербайджана NETTY2026.

Как сообщает Report, представить сайты, приложения и проекты в социальных сетях можно до 23 ноября на сайте www.netty.az.

NETTY знакомит аудиторию с идеями и командами, стоящими за цифровыми проектами, привлекает внимание к полезным инициативам и отмечает работы, которые вносят вклад в цифровое развитие Азербайджана. К участию приглашаются как известные платформы, так и новые проекты.

К участию принимаются цифровые проекты, связанные с Азербайджаном и соответствующие правилам конкурса. Подать заявку могут организации, команды и независимые авторы. Каждый проект регистрируется в одной номинации, соответствующей его основному назначению. Сайты, приложения и проекты в социальных сетях оцениваются отдельно.

Регистрация для участников NETTY2026 бесплатная. Регистрационный взнос покрывает партнер конкурса MSolution | Chewick.

Семь основных номинаций

* Электронное государство и цифровизация

* Цифровая экономика, бизнес и финтех

* Технологические инновации и искусственный интеллект

* Наука, образование и цифровая грамотность

* Медиа, культура и цифровой контент

* Здравоохранение, спорт, образ жизни и туризм

* Общество, инклюзивность и устойчивое развитие

Прием заявок проходит со 2 по 23 ноября 2026 года. С 24 ноября по 4 декабря состоится голосование Экспертного совета и интернет-пользователей. Экспертный совет определит по три номинанта в каждой категории основных номинаций, а интернет-пользователи - трех номинантов в отдельной номинации "Выбор Виртуального жюри".

С 5 по 15 декабря Академия NETTY выберет победителей из числа номинантов. Проекты оцениваются по трём основным критериям: идея, содержание и исполнение.

Официальное объявление победителей и церемония награждения запланированы на период с 16 по 18 декабря. Номинанты получают дипломы, победители - награду NETTY.

Официальные партнеры: AZINTELECOM, Bolt for Business

Партнёры: MSolution | Chewick, Ultra, SmartHost, Savalan, Renley, Online.az.

Информационные партнёры: информационное агентство Report, InfoCity, Technote.az, газета "Каспий", Oxu.az, Baku.ws, Baku.TV, Media.az, Объединение фотографов Азербайджана, AutoLife.az, Sapunov Online, Banks.az.

Заявка на участие и подробная информация: https://www.netty.az/az/registration

Сотрудничество и дополнительные вопросы: info@netty.az