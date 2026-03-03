İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab matçlarına start verilir

    Futbol
    • 03 mart, 2026
    • 09:02
    Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab matçlarına start verilir

    Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Zirə" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Zirə İdman Kompleksinin stadionunda, saat 19:00-da başlayacaq. Tərəflər arasında baş tutan ilk matçda qapılara qol vurulmayıb.

    Azərbaycan Kuboku

    1/4 final, cavab oyunu

    3 mart

    19:00. "Zirə" – "Sumqayıt"

    İlk oyun - 0:0

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rauf Cabarov.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Asiman Əzizli.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq.

