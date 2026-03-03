Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab matçlarına start verilir
Futbol
- 03 mart, 2026
- 09:02
Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Zirə" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.
Qarşılaşma Zirə İdman Kompleksinin stadionunda, saat 19:00-da başlayacaq. Tərəflər arasında baş tutan ilk matçda qapılara qol vurulmayıb.
Azərbaycan Kuboku
1/4 final, cavab oyunu
3 mart
19:00. "Zirə" – "Sumqayıt"
İlk oyun - 0:0
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rauf Cabarov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Asiman Əzizli.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq.
