    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.03.2026)

    Maliyyə
    • 03 mart, 2026
    • 08:56
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    79,62

    6,75

    18,77

    Neft WTI (dollar/barel)

    72,60

    5,58

    15,18

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 386,20

    138,30

    1 045,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 904,78

    - 73,14

    841,49

    S&P 500

    6 881,62

    2,74

    36,12

    Nasdaq

    22 748,86

    80,65

    - 493,13

    Nikkei

    56 560,06

    - 2 290,21

    6 220,58

    Dax

    24 638,00

    - 646,26

    147,59

    FTSE 100

    10 780,11

    - 130,44

    848,73

    CAC 40 INDEX

    8 394,32

    - 186,43

    244,82

    Shanghai Composite

    4 184,62

    18,56

    215,78

    Bist 100

    13 346,43

    - 371,38

    2 084,91

    RTS

    1 157,51

    16,38

    43,38

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1685

    - 0,0127

    - 0,0060

    USD/GBP

    1,3390

    - 0,0092

    - 0,0083

    JPY/USD

    157,3700

    1,3200

    0,9200

    RUB/USD

    77,4763

    0,4526

    - 1,2737

    TRY/USD

    43,9710

    0,0294

    1,0148

    CNY/USD

    6,8848

    0,0227

    - 0,1042
