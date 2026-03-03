Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.03.2026)
Финансы
- 03 марта, 2026
- 09:13
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
79,62
|
6,75
|
18,77
|
WTI (долл/барр)
|
72,60
|
5,58
|
15,18
|
Золото (долл/унция)
|
5 386,20
|
138,30
|
1 045,10
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 904,78
|
- 73,14
|
841,49
|
S&P 500
|
6 881,62
|
2,74
|
36,12
|
Nasdaq
|
22 748,86
|
80,65
|
- 493,13
|
Nikkei
|
56 560,06
|
- 2 290,21
|
6 220,58
|
Dax
|
24 638,00
|
- 646,26
|
147,59
|
FTSE 100
|
10 780,11
|
- 130,44
|
848,73
|
CAC 40 INDEX
|
8 394,32
|
- 186,43
|
244,82
|
Shanghai Composite
|
4 184,62
|
18,56
|
215,78
|
Bist 100
|
13 346,43
|
- 371,38
|
2 084,91
|
RTS
|
1 157,51
|
16,38
|
43,38
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1685
|
- 0,0127
|
- 0,0060
|
USD/GBP
|
1,3390
|
- 0,0092
|
- 0,0083
|
JPY/USD
|
157,3700
|
1,3200
|
0,9200
|
RUB/USD
|
77,4763
|
0,4526
|
- 1,2737
|
TRY/USD
|
43,9710
|
0,0294
|
1,0148
|
CNY/USD
|
6,8848
|
0,0227
|
- 0,1042
