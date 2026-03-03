Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.03.2026)

    Финансы
    • 03 марта, 2026
    • 09:13
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    79,62

    6,75

    18,77

    WTI (долл/барр)

    72,60

    5,58

    15,18

    Золото (долл/унция)

    5 386,20

    138,30

    1 045,10

    Индексы

    Dow-Jones

    48 904,78

    - 73,14

    841,49

    S&P 500

    6 881,62

    2,74

    36,12

    Nasdaq

    22 748,86

    80,65

    - 493,13

    Nikkei

    56 560,06

    - 2 290,21

    6 220,58

    Dax

    24 638,00

    - 646,26

    147,59

    FTSE 100

    10 780,11

    - 130,44

    848,73

    CAC 40 INDEX

    8 394,32

    - 186,43

    244,82

    Shanghai Composite

    4 184,62

    18,56

    215,78

    Bist 100

    13 346,43

    - 371,38

    2 084,91

    RTS

    1 157,51

    16,38

    43,38

    Валюта

    USD/EUR

    1,1685

    - 0,0127

    - 0,0060

    USD/GBP

    1,3390

    - 0,0092

    - 0,0083

    JPY/USD

    157,3700

    1,3200

    0,9200

    RUB/USD

    77,4763

    0,4526

    - 1,2737

    TRY/USD

    43,9710

    0,0294

    1,0148

    CNY/USD

    6,8848

    0,0227

    - 0,1042
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (03.03.2026)

    09:22

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2026)

    Финансы
    09:21

    Житель Агсу арестован за оскорбления в соцсетях

    Происшествия
    09:17

    Трамп: США могут вести войны вечно и готовы к большой победе

    Другие страны
    09:15

    У Северных Курил произошло землетрясение

    В регионе
    09:14

    Состоится собрание акционеров Kapital Bank

    Финансы
    09:13

    Финансы
    08:57

    КСИР атаковал американскую военную базу в Бахрейне

    Другие страны
    08:46
    Видео

    В Тбилиси произошел сильный пожар в здании банка

    В регионе
    08:22

    В Баку на девяти улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
