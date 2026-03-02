Fransa Fars körfəzi ölkələrini və İordaniyanı İrandan qorumağa hazır olduğunu açıqlayıb
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 14:26
Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro lazım gələrsə ölkəsinin Fars körfəzi ölkələrini və İordaniyanı İrandan qorumağa hazır olduğunu bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu mətbuat konfransında bəyan edib.
"Bu gecə Britaniyanın Kiprdəki bazası hücuma məruz qalıb, məlumata görə, orada dron qəzaya uğrayıb; dost ölkələr - Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, İraq, Bəhreyn, Küveyt, Oman və İordaniya İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun raket və dronlarının məqsədyönlü hücumuna məruz qalıb və seçmədikləri müharibəyə cəlb ediliblər. Fransa bu ölkələrə tam dəstəyini və həmrəyliyini ifadə edir", - Fransa XİN başçısı qeyd edib.
Jan-Noel Barro Fransanın onların müdafiəsində iştirak etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.
