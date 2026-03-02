Франция готова защищать страны Персидского залива и Иорданию от Ирана

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов при необходимости обеспечить защиту стран Персидского залива и Иордании от атак со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Этой ночью дроном была атакована британская база на Кипре. Дружественные страны - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Иордания - были целенаправленно атакованы ракетами и дронами Корпуса стражей исламской революции и втянуты в войну, которую они не выбирали. Франция выражает им полную поддержку и солидарность", - отметил он.

Жан-Ноэль Барро отметил, что Франция готова принять участие в обеспечении защиты этих стран от атак со стороны Ирана.