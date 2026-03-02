Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Франция готова защищать страны Персидского залива и Иорданию от Ирана

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 14:12
    Франция готова защищать страны Персидского залива и Иорданию от Ирана

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов при необходимости обеспечить защиту стран Персидского залива и Иордании от атак со стороны Ирана.

    Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

    "Этой ночью дроном была атакована британская база на Кипре. Дружественные страны - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Иордания - были целенаправленно атакованы ракетами и дронами Корпуса стражей исламской революции и втянуты в войну, которую они не выбирали. Франция выражает им полную поддержку и солидарность", - отметил он.

    Жан-Ноэль Барро отметил, что Франция готова принять участие в обеспечении защиты этих стран от атак со стороны Ирана.

    Жан-Ноэль Барро Франция Иран Персидский залив Иордания эскалация на Ближнем Востоке
    Fransa Fars körfəzi ölkələrini və İordaniyanı İrandan qorumağa hazır olduğunu açıqlayıb

    Последние новости

    15:03

    В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов Ирана

    Другие страны
    14:52

    Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"

    Энергетика
    14:52

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:51

    ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"

    Другие страны
    14:49

    МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территории

    Другие страны
    14:49

    Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:45

    Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири

    Другие страны
    14:40

    В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту судна

    Другие страны
    14:36

    Великобритания назначила нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей