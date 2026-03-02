İsrail İranın kəşfiyyat nazirinin müavinini və casusluq şöbəsinin rəhbərini zərərsizləşdirib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 14:21
İsrail Müdafiə Ordusu İran Kəşfiyyat Nazirliyinin Tehrandakı qərargahına zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, zərbə nəticəsində yüksək vəzifəli məmurlar, o cümlədən kəşfiyyat nazirinin İsrail məsələləri üzrə müavini Seyid Yahya Hamidi və casusluq şöbəsinin rəhbəri Calal Pur Hoseyn zərərsizləşdirilib.
Həmçinin İsrail ordusu bildirib ki, digər yüksək vəzifəli məmurlar da zərərsizləşdirilib, lakin konkret adlar açıqlanmayıb.
