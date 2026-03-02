İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İsrail İranın kəşfiyyat nazirinin müavinini və casusluq şöbəsinin rəhbərini zərərsizləşdirib

    • 02 mart, 2026
    • 14:21
    İsrail İranın kəşfiyyat nazirinin müavinini və casusluq şöbəsinin rəhbərini zərərsizləşdirib

    İsrail Müdafiə Ordusu İran Kəşfiyyat Nazirliyinin Tehrandakı qərargahına zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, zərbə nəticəsində yüksək vəzifəli məmurlar, o cümlədən kəşfiyyat nazirinin İsrail məsələləri üzrə müavini Seyid Yahya Hamidi və casusluq şöbəsinin rəhbəri Calal Pur Hoseyn zərərsizləşdirilib.

    Həmçinin İsrail ordusu bildirib ki, digər yüksək vəzifəli məmurlar da zərərsizləşdirilib, lakin konkret adlar açıqlanmayıb.

    ЦАХАЛ ликвидировал замминистра разведки Ирана и главу отдела шпионажа
    IDF kills senior officials in Iran's intelligence ministry

