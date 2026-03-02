Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЦАХАЛ ликвидировал замминистра разведки Ирана и главу отдела шпионажа

    ЦАХАЛ ликвидировал замминистра разведки Ирана и главу отдела шпионажа

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 14:07
    ЦАХАЛ ликвидировал замминистра разведки Ирана и главу отдела шпионажа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире министерства разведки Ирана в Тегеране.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    Отмечается, что в результате удара были ликвидированы высокопоставленные чиновники, в числе которых замминистра разведки по делам Израиля Сайед Яхья Хамиди и глава отдела шпионажа Джалал Пур Хоссейн.

    Также в ЦАХАЛ отметили, что были ликвидированы и другие высокопоставленные чиновники, однако не назвали конкретных имен.

    İsrail İranın kəşfiyyat nazirinin müavinini və casusluq şöbəsinin rəhbərini zərərsizləşdirib
    IDF kills senior officials in Iran's intelligence ministry

