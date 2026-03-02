ЦАХАЛ ликвидировал замминистра разведки Ирана и главу отдела шпионажа
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 14:07
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире министерства разведки Ирана в Тегеране.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
Отмечается, что в результате удара были ликвидированы высокопоставленные чиновники, в числе которых замминистра разведки по делам Израиля Сайед Яхья Хамиди и глава отдела шпионажа Джалал Пур Хоссейн.
Также в ЦАХАЛ отметили, что были ликвидированы и другие высокопоставленные чиновники, однако не назвали конкретных имен.
Последние новости
14:52
Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"Энергетика
14:52
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
14:51
ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"Другие страны
14:49
МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территорииДругие страны
14:49
Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
14:45
Британия подняла самолеты после тревоги на базе АкротириДругие страны
14:40
В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту суднаДругие страны
14:36
Великобритания назначила нового посла в АзербайджанВнешняя политика
14:35