ЦАХАЛ ликвидировал замминистра разведки Ирана и главу отдела шпионажа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире министерства разведки Ирана в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

Отмечается, что в результате удара были ликвидированы высокопоставленные чиновники, в числе которых замминистра разведки по делам Израиля Сайед Яхья Хамиди и глава отдела шпионажа Джалал Пур Хоссейн.

Также в ЦАХАЛ отметили, что были ликвидированы и другие высокопоставленные чиновники, однако не назвали конкретных имен.