Kino Agentliyi 3 illik auditor seçir
Maliyyə
- 02 mart, 2026
- 14:18
Mədəniyyət Nazirliyi yanında Kino Agentliyi 2023-2025-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 99 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini martın 18-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 84 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə martın 18-də, saat 16:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Son xəbərlər
15:38
İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcəkEnergetika
15:38
Ceyhun Bayramov bəhreynli həmkarı ilə hərbi eskalasiyanın mümkün nəticələri barədə fikir mübadiləsi aparıbXarici siyasət
15:33
Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
15:32
Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıbMaliyyə
15:31
Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edibDigər ölkələr
15:31
Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"Futbol
15:29
Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölübDigər ölkələr
15:27
İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endiribEnergetika
15:27