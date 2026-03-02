İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maliyyə
    • 02 mart, 2026
    • 14:18
    Kino Agentliyi 3 illik auditor seçir

    Mədəniyyət Nazirliyi yanında Kino Agentliyi 2023-2025-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 99 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini martın 18-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 84 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə martın 18-də, saat 16:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

