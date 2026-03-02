İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcək
Energetika
- 02 mart, 2026
- 15:38
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev İmişli rayonunda vətəndaş qəbulu keçirəcək.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, qəbul mart ayının 19-u saat 11:00-da İmişli rayonunda yerləşən Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək.
Qəbulda İmişli, Saatlı və Sabirabad sakinləri iştirak edə bilərlər. Qəbulda istilik və isti su təchizatı ilə bağlı vətəndaşları maraqlandıran suallar cavablandırılacaq, istilik təchizatına dair sakinlərin problemləri dinləniləcək.
